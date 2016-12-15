Ставропольский филиал Россельхозбанка принял участие в конференции «Экспорт: 26 регион»

Ставропольский региональный филиал Россельхозбанка принял участие в I научно-практической конференции экспортеров Ставропольского края «Экспорт: 26 регион», организованной министерством экономического развития Ставропольского края и краевым Фондом поддержки предпринимательства.

На мероприятии выступили представители государственных структур, деловых и отраслевых ассоциаций, банковских и кредитных учреждений, ведущие эксперты страны в области внешнеэкономических связей, а также субъекты малого и среднего бизнеса края.

В рамках деловой программы эксперты и предприниматели обсудили основные аспекты внешнеэкономической деятельности Ставропольского края, состояние и потенциал экспорта, обменялись опытом и знаниями в сфере управления и экономики, а также определили перспективные направления и экспортные возможности региона и выработали совместные пути преодоления сдерживающих факторов.

«Сегодняшнее мероприятие стало плодотворной площадкой для построения эффективного диалога между представителями органов государственной власти, других заинтересованных структур и экспортно-ориентированными субъектами малого и среднего бизнеса края, а также начинающими предпринимателями, планирующими заняться экспортной деятельностью. Банк со своей стороны выразил полную готовность содействовать развитию малого и среднего предпринимательства», – прокомментировал начальник отдела по работе с клиентами малого и микробизнеса Ставропольского филиала Россельхозбанка Наталья Грищенко.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161215/stavropolskiy_filial_rosselkhozbanka_prinyal_uchastie_v_konferen_98859.html