Работает ли закон о госрегулировании торговой деятельности?

О том, как воплощается в жизнь федеральный закон о государственном регулировании торговой деятельности, который должен уравнять права производителей товаров и торговых серей говорили участники заседания в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. Медведева.

В разговоре участвовали руководители перерабатывающих предприятий Ставрополья, представители региональной мониторинговой группы «ЕР» «Честная цена», органов власти, общественники.

Напомним, поправки в ФЗ № 273, вступившие в силу 15 июля, призваны защитить интересы российского производителя от недобросовестных конкурентов и произвола торговых сетей. В выигрыше останемся и мы, потребители: качество товаров должно возрасти, а цены снизиться.

Поправками в законодательство снижена премия торговых сетей с оборота с 10%, до 5%. (На самом же деле, как рассказали производители, раньше сети нередко ее поднимали без зазрения совести в 2 раза, доводя до 2%). Сокращены и сроки оплаты за поставленный товар продавцом производителю. А чтобы у «сетевиков» не возникло соблазнов навязать производителю какие-нибудь дополнительные услуги им запретили принуждать поставщиков к заключению иных договоров, в том числе с третьими лицами. Кроме того, с двух месяцев до одного года увеличен срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения усовершенствованного закона.

Как прозвучало, все договоры, которые были заключены между производителями и сетями до 15 июля, должны быть приведены в соответствие с новым законом до 1 января 2017 года, иначе будут признаны недействительными. Как отметил начальник отдела по регулированию торговой деятельности комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Григорий Малюков, перезаключение договоров между ритейлерами и поставщиками практически завершено, – уже перезаключено 93% договоров.

Руководитель Ставропольского УФАС России Сергей Никитин в свою очередь отметил, что в случае жалобы в антимонопольную службу на торговую сеть о подозрении на ущемление прав производителя или поставщика, ретейлер незамедлительно подвергнется проверке. А это вкупе с существенные штрафами, которые положены за нарушение ФЗ, значительно сдерживают сети в стремлении найти «лазейки» в обход закона.

Руководитель региональной мониторинговой группы «Честная цена», депутат Думы Ставропольского края Валерий Черницов пообещал, что будет организован усиленный мониторинг и анализ перезаключенных договоров, чтобы под предлогом акции торговые сети не заставляли производителей отдавать им товар по заниженной цене.

В тоже время присутствовавшие на заседании производители пожаловались, что по-прежнему сохраняются условия, не позволяющие снизить цены на поставляемые в торговые сети продукты. Среди них – логистика, и проблема возврата и утилизации нереализованной продукции, которая полностью ложится на плечи поставщика. То есть, как это не парадоксально звучит – все свои торговые риски сети перекладывают на поставщика. Получают качественный товар, по устраивающей цене, но не могут его реализовать и возвращают производителю «просрочку» в полном объеме. Какой мелкий торговец может мечтать о таких условиях сотрудничества?

Прозвучало предложение предложить к закону поправку о взаимной ответственности сетей и производителей за реализацию и возврат товара.

http://www.stapravda.ru/20161215/rabotaet_li_zakon_o_gosregulirovanii_torgovoy_deyatelnosti_98828.html