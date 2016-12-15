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15 декабря 2016 г.

Пожилая женщина пострадала при резком торможении маршрутки в Ставрополе

В Ставрополе маршрутка резко затормозила, пострадала пожилая женщина

13 декабря в 12 часов водитель маршрутки «Фиат Дукато», двигаясь по улице Октябрьская, экстренно затормозил, чтобы избежать столкновения с неустановленным транспортным средством, 78-летняя пенсионерка не устояла на ногах и упала, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Пострадавшая с травмой головы и ушибом таза была доставлена в больницу, ей было назначено амбулаторное лечение.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161215/pozhilaya_zhenschina_postradala_pri_rezkom_tormozhenii_marshrutk_98830.html
Фотография к статье Пожилая женщина пострадала при резком торможении маршрутки в Ставрополе
В Ставрополе маршрутка резко затормозила, пострадала пожилая женщина
В Ставрополе маршрутка резко затормозила, пострадала пожилая женщина
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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