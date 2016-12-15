Пожилая женщина пострадала при резком торможении маршрутки в Ставрополе

13 декабря в 12 часов водитель маршрутки «Фиат Дукато», двигаясь по улице Октябрьская, экстренно затормозил, чтобы избежать столкновения с неустановленным транспортным средством, 78-летняя пенсионерка не устояла на ногах и упала, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Пострадавшая с травмой головы и ушибом таза была доставлена в больницу, ей было назначено амбулаторное лечение.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161215/pozhilaya_zhenschina_postradala_pri_rezkom_tormozhenii_marshrutk_98830.html