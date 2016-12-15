Поправки в бюджет-2016 нужны для получения Ставропольем федеральных субсидий

Острой полемики на последнем в этом году заседании краевой Думы не было. Полтора десятка вопросов депутаты принимали быстро и сразу в двух чтениях, в основном без заслушивания докладов и прений. Лишь изредка, как бы для приличия, звучали уточняющие вопросы. Как пояснялось, каждый из законопроектов прошел проработку в соответствующем комитете, получил положительные отзывы контролирующих организаций, всем ясен и потому разъяснений не требует.

Однако по ключевому вопросу заседания, которым уже традиционно стал закон о региональном бюджете на текущий год, доклад прозвучал. О том, какие поправки требуется в него внести, доложила первый заместитель министра финансов края Ирина Маркасьян. Она отметила, что уточненный объем расходов краевой казны составит в этом году 87,9 миллиарда, тогда как доходы – 79,9 миллиарда рублей. В целом уточнений требуют 236,4 миллиона рублей, при этом размер бюджетного дефицита не изменится. «Бюджетный маневр», когда финансирование одних статей бюджета повышается за счет снижения финансирования других, – привычный инструмент в законотворчестве.

Изменения в бюджет на данном этапе, как объяснила замминистра, необходимы прежде всего для того, чтобы край мог максимально воспользоваться возможностью софинансирования из федерального бюджета. Прозвучало, что с этого года во взаимоотношениях федерального и регионального бюджетов действует схема аккредитива. То есть, пока регион не «покажет» финансирование в необходимом объеме того или иного направления, федеральной помощи он не получит. Потому и приходится оперативно перекладывать деньги внутри отрасли или направлять в другую.

Принятие закона принесет краю субвенции и субсидии из федерального бюджета. Например, увеличатся за счет федеральных средств субвенции в размере 8 миллионов на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной. Также в край дополнительно поступят 138,4 миллиона рублей трансфертов, возмещающих выпадающие доходы по транспортному налогу. Эти деньги пойдут на развитие дорожной системы края. Но при этом на 3,7 миллиона рублей сократятся федеральные поступления на приобретение лекарств для больных ВИЧ и гепатитами.

Край получит 250 миллионов рублей субсидий по затратам на строительство региональных индустриальных парков. Эти деньги целевые и должны быть израсходованы на инфраструктурные проекты, поэтому за их счет решено построить железнодорожные пути в индустриальном парке Буденновска.

На 30 миллионов пополнится резервный фонд правительства СК для компенсации расходов по ликвидации последствий стихийных бедствий, с которыми край столкнулся в ноябре.

На развитие растениеводства, а именно на частичное возмещение платежей по процентной ставке, аграриям выделяется 120 миллионов рублей. Но в то же время на 276 миллионов рублей будет сокращен объем бюджета по трем направлениям сельского хозяйства.

Но есть и приятные сокращения. На 66,7 миллиона рублей уменьшатся расходы на обслуживание государственного долга за счет краевого облигационного займа и более выгодных кредитных ставок, о которых уже удалось договориться с банками.

Как пояснил председатель Думы Геннадий Ягубов, главный финансовый закон края, по которому работает регион, – «живой документ», который в ходе исполнения претерпевает различные изменения и нуждается в корректировках, потому и правят его так часто.

За документ депутаты проголосовали практически единогласно, при одном воздержавшемся.

В ходе заседания депутаты также поддержали кандидатуры двух мировых судей – в Георгиевске и Минераловодском округе. Проголосовали за поправки в закон об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае. Разработка этого документа стала необходимостью в связи с изменениями в Налоговом кодексе РФ, предоставляющими право регионам снижать ставки налога на прибыль организаций для участников инвестиционных проектов. В предлагаемом проекте прописаны предельно возможные налоговые льготы. Для разных категорий плательщиков ставка по ним снизится от 8 до 18%.

Не нашел противников и проект закона об утверждении заключения соглашений между Ставропольским краем и некоторыми муниципальными образованиями. Он должен помочь в устранении нарушений, которые допускаются муниципалитетами в сфере закупок товаров и услуг для муниципальных нужд

Были поддержаны и изменения в закон о разграничении полномочий органов государственной власти Ставропольского края в сфере государственного регулирования торговой деятельности. Они предполагают, в частности, закрепление за уполномоченным органом власти возможности проверок качества и безопасности пищевых продуктов в торговых точках и сетях.

Одобрили депутаты и поправки в закон о развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства, необходимые для приведения его в соответствие с федеральным законом. Он устанавливает, в том числе, необходимость определения правительством края размера льготной процентной ставки арендной платы за помещения, входящие в перечень госимущества края.

Также в соответствие с федеральным законом привели терминологию краевых актов об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными краевыми полномочиями.

Законопроект о признании утративших силу некоторых краевых законодательных актов касался музейного дела – изжило себя понятие краевой музейный фонд, так как федеральный законодатель решил объединить все музейные ценности в общий федеральный фонд. Законопроект тоже поддержали единогласно.

Изменения в закон о господдержке организаций потребительской кооперации также касались технических уточнений, вызванных переходом с однолетнего планирования на трехлетнее. Но депутат Юрий Гонтарь обратил внимание коллег, что закон требует детальной проработки.

– Сегодня мы говорим о развитии подсобных хозяйств, производстве молока, мяса, шерсти такими мелкими собственниками, первичной переработке сельхозпродукции, но людям некуда ее сбывать. Приходится отдавать чуть ли не по себестоимости. Нам необходимо проработать систему закупки продуктов у населения, это поможет и нашему продовольственному рынку и поддержит сельских жителей!

И поправки, и предложение были поддержаны, – депутаты согласились в ближайшем будущем вернуться к проблеме, создав рабочую группу.

Поддержали и изменения в краевой закон об использовании лесов. Он определяет перечень документов, необходимых гражданам, желающим получить в муниципалитете разрешение на заготовку древесины для личного использования. Кроме того, из закона убрали статью о запрете на заготовку березового сока, так как край у нас далеко не березовый и такой проблемы просто нет.

Единогласно признали депутаты утратившим силу краевой закон о миссионерской деятельности. При этом было отмечено, что незаконная миссионерская деятельность и религиозная пропаганда являются острой проблемой для Ставрополья, но так как все пункты нашего старого закона в полном составе вошли в аналогичный федеральный, он себя изжил и больше не нужен.

В заключение была рассмотрена законодательная инициатива Думы СК по внесению в федеральную Думу проекта изменений в федеральный закон о противодействии терроризму. Поправки предполагают возможность объявления главой региона вознаграждения из средств регионального бюджета гражданам за действенную помощь в борьбе с террористами. Как пояснил Юрий Гонтарь, раньше такая мера в крае имелась и была действенной, но теперь она идет вразрез с федеральным законодательством. По словам парламентария, инициатива уже получила одобрение в совете законодателей РФ, а потому имеет все шансы стать законом.

Завершая работу, Геннадий Ягубов отметил, что прошедший год был насыщенным для парламентариев. В 2016 году прошло одиннадцать заседаний краевого парламента. В общей сложности за этот год Дума приняла 134 закона, в том числе 19 базовых.

– Приоритетами в деятельности Думы остались социальная защита граждан, бюджетная и налоговая сферы, земельные отношения, укрепление региональной экономики, вопросы экологии и охраны окружающей среды, всестороннее развитие региона Кавказских Минеральных Вод, а также совершенствование краевого законодательства и приведение его в соответствие с федеральным, – отметил спикер краевого парламента.

В заседании Думы принимали участие губернатор края Владимир Владимиров, руководство всех заинтересованных министерств и ведомств, а также надзорных органов.

http://www.stapravda.ru/20161215/popravki_v_byudzhet2016_nuzhny_dlya_polucheniya_stavropolem_fede_98860.html