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15 декабря 2016 г.

Мошенник присвоил деньги предпринимателя за 12 тонн дизтоплива

Некий гражданин предложил предпринимателю из Светлограда приобрести дизельное топливо по цене ниже рыночной. Для придания правдоподобности сделке, он позвонил в одну из транспортных компаний и попросил доставить к оговоренному месту 12 тонн топлива. Удостоверившись в прибытии автомобиля, покупатель перевел на счет продавца более 270000 рублей. А потом автоцистерна уехала, дизтопливо отгружено не было. Продавец, он же мошенник, задержан полицией. Возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161215/moshennik_prisvoil_dengi_predprinimatelya_za_12_tonn_diztopliva_98838.html
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