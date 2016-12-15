15 декабря в зале имени Шаляпина Северо-Кавказской госфилармонии в Ессентуках торжественно открыли Всероссийский молодежный профсоюзный форум «Стратегический резерв – 2016». В нем участвуют около тысячи делегатов в возрасте до 35 лет из всех регионов России, а также гости из Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

Форум проводится по решению Исполкома ФНПР. Его главная цель – укрепление и дальнейшая реализация молодежной политики ФНПР, усиление роли молодежи в решении задач, стоящих перед профсоюзным движением России.

Участников форума приветствовали председатель ФНПР Михаил Шмаков, председатель Федерации профсоюзов Ставропольского края Владимир Брыкалов, представитель полпредства Президента РФ в СКФО.

Затем Михаил Шмаков подробно рассказал молодежи о состоянии и проблемах современного профсоюзного движения. Отметил профсоюзный лидер России и то, что возраст руководителей большинства отраслевых и территориальных профсоюзных органов уже предпенсионный, а то и пенсионный. Так что у молодежного актива ФНПР есть перспективы для роста.

В ходе трехдневной образовательной программы форума пройдут панельные дискуссии, групповые тренинги, лекции и практические занятия с обсуждением актуальных вопросов по привлечению молодёжи в профсоюзы, ведению переговоров с работодателями и властью. Весьма востребованы, по словам Михаила Шмакова, предложения молодых профсоюзных лидеров по разрешению проблем в сфере трудовых отношений и контролю за исполнением коллективных договоров и соглашений, поддержке вновь создаваемых молодёжных структур профсоюзов.

В заключительный день форума несколько его участников планируют под руководством опытных альпинистов совершить восхождение на Эльбрус и развернуть там огромный флаг ФНПР.

http://www.stapravda.ru/20161215/molodezhnyy_profsoyuznyy_forum_strategicheskiy_rezerv__2016_sobr_98851.html