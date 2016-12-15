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15 декабря 2016 г.

Лучших сельхозработников наградили в Кочубеевском районе

В Кочубеевском районе подвели итоги сельскохозяйственного года и наградили передовиков агропромышленного комплекса. Слова благодарности за добросовестный труд кочубеевским крестьянам от имени губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова передала его полномочный представитель – Наталья Образцова. Она вручила Почетные грамоты и Благодарственные письма министерства сельского хозяйства РФ агрономам, инженерам, механизаторам, рыбоводам, механикам, работающим в сельхозпредприятиях района.

Еще один гость праздника, заместитель министра сельского хозяйства СК Сергей Ридный отметил, что Кочубеевский район всегда был лидером аграрного сектора региона. Вот и в этом году предприятия всех форм собственности собрали рекордный урожай – более 424 тысяч тонн зерна. Урожайность также была одной из самых высоких в крае –62,8 центнеров с гектара. Сергей Ридный вручил кочубеевцам медали, свидетельства о звании «Почетный работник агропромышленного комплекса Ставропольского края». Десятки работников сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, были отмечены Почетными грамотами краевой Думы и губернатора Ставрополья, а также грамотами администрации района.

Затем честь виновников торжеста прозвучали песни в исполнении артистов районного культурного объединения. Праздничное настроение также создавали танцевальные коллективы «Экспрессия», «Магнолия», «Эстель».

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161215/luchshikh_selkhozrabotnikov_nagradili_v_kochubeevskom_rayone_98832.html
Фотография к статье Лучших сельхозработников наградили в Кочубеевском районе
Лучших работников сельскохозяйственного года наградили в Кочубеевском районе
Лучших работников сельскохозяйственного года наградили в Кочубеевском районе
Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района
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