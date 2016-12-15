Сургучевские места Ставрополя: где родился и вырос писатель
Ученые из Ставрополя знают как создать здоровые продукты
15 декабря 2016 г.

Как получить доступ к «Кабинету налогоплательщика» с помощью портала Госуслуг

Личный на портале Госуслуг позволяет получать в электронном виде большинство популярных и востребованных государственных услуг, например, проверить штрафы ГИБДД, узнать и оплатить налоговую или судебную задолженность, оформить загранпаспорт, записать ребенка в детский сад и многое другое.

Удобным преимуществом является отсутствие необходимости неоднократно вводить личные данные при обращении за новыми услугами. Пользователи личного кабинета ЕПГУ могут следить следить за обращениями в ведомства. Требующие внимания действия автоматически появляются в Личном кабинете.

С помощью портала Госуслуг можно без посещения налоговой инспекции получить доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» ФНС России. Пользователи портала Госуслуг, подтвердившие личность в центре обслуживания, могут использовать те же логин и пароль на сайте налоговой службы.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161215/kak_poluchit_dostup_k_kabinetu_nalogoplatelschika_s_pomoschyu_po_98831.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?


Ставрополь
Как получить доступ к «Кабинету налогоплательщика» с помощью портала Госуслуг
Пожилая женщина пострадала при резком торможении маршрутки в Ставрополе
Ставропольский Дед Мороз со Снегурочкой отправятся в путешествие по краю
В Ставрополе судят автомошенника, похитившего более 300 млн рублей
Как стать ответственным родителем, обсудили специалисты в Ставрополе
Общество
Более тысячи жизней спасено сотрудниками ПАСС за год на Ставрополье
Пишущих о спорте журналистов края наградили в Ставрополе
В Невинномысске подвели итоги профилактических мероприятий «Семья»
Завершение года Греции в Ставрополе отметили концертом дружбы
Вместо ореховой рощи в Кисловодске появятся дома для переселенцев

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!