Как получить доступ к «Кабинету налогоплательщика» с помощью портала Госуслуг

Личный на портале Госуслуг позволяет получать в электронном виде большинство популярных и востребованных государственных услуг, например, проверить штрафы ГИБДД, узнать и оплатить налоговую или судебную задолженность, оформить загранпаспорт, записать ребенка в детский сад и многое другое.

Удобным преимуществом является отсутствие необходимости неоднократно вводить личные данные при обращении за новыми услугами. Пользователи личного кабинета ЕПГУ могут следить следить за обращениями в ведомства. Требующие внимания действия автоматически появляются в Личном кабинете.

С помощью портала Госуслуг можно без посещения налоговой инспекции получить доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» ФНС России. Пользователи портала Госуслуг, подтвердившие личность в центре обслуживания, могут использовать те же логин и пароль на сайте налоговой службы.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161215/kak_poluchit_dostup_k_kabinetu_nalogoplatelschika_s_pomoschyu_po_98831.html