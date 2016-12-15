Из-за непогоды на Ставрополье участились дорожные ЧП

Из-за снега и мороза участились случаи чрезвычайных происшествий на дорогах края. В Новоалександровском районе грузовой автомобиль с прицепом опрокинулся на бок. Прибывший наряд ДПС с помощью трактора поднял грузовик. В Красногвардейском районе водитель автомобиля «ГАЗель» съехал с дороги, после чего увяз в снегу. Патрульный наряд ДПС отогрел водителя, а затем отбуксировал автомобиль до заправки. А в Ставрополе сотрудники ГИБДД вручную вытолкали застрявшую в сугробе легковушку.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161215/izza_nepogody_na_stavropole_uchastilis_dorozhnye_chp_98858.html