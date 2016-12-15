Финансирование физкультуры и спорта на Ставрополье увеличат в 2,5 раза

Основной темой заседания коллегии краевого минспорта, которое провел глава этого ведомства Роман Марков, стало взаимодействие с региональными спортивными федерациями. В обсуждении участвовали депутат СК, олимпийский чемпион по гандболу Игорь Лавров, руководители федераций по видам спорта и ДЮСШ и другие приглашенные.

Было озвучено, что в крае аккредитовано 56 из 70 региональных спортивных федераций, из них 25 – по олимпийским видам спорта, в том числе по 11 базовым видам. Роман Марков подчеркнул, что деятельности федераций в спортивной пирамиде края отводится особая роль. Министр также акцентировал внимание на том, что при распределении бюджетных средств приоритет и впредь будет отдаваться базовым и олимпийским видам, а также поддержке спортсменов, которые входят в составы сборных России и края.

– Оптимизм вселяет увеличение финансирования отрасли в сравнении с предыдущим годом почти в два с половиной раза, – подчеркнул Р. Марков. – На следующий год запланирована сумма в 1 миллиард 360,4 миллиона рублей. Эти средства из краевого и федерального бюджетов предназначаются в основном для укрепления материально-технической базы региона. В частности, на возведение пяти тренировочных площадок на Кавминводах к чемпионату мира по футболу, универсального зала для игровых видов спорта и легкоатлетического манежа в училище олимпийского резерва в Ставрополе.

По сложившейся традиции на коллегии наградили работников отрасли, отмеченных Минспортом России, правительством и Думой Ставрополья, а также СМИ и журналистов – победителей и лауреатов XXIV краевого смотра-конкурса по пропаганде физической культуры, спорта и олимпийского движения за 2015 год. В этом году в нем приняли участие более двухсот профессиональных журналистов из 23 печатных и электронных СМИ, совместно сотворивших около 5 тысяч публикаций на спортивные темы.

Среди газет первенствовала «Ставропольская правда». На втором месте «Вечерний Ставрополь», на третьем «Кавказская здравница». Среди газет с меньшей периодичностью выхода лучшей была признана «Наше время» Изобильненского района. Среди региональных и муниципальных телеканалов лучшим стал медиахолдинг ООО «КМВ Телеком» телекомпании «Че», а среди аналогичных радиостанций ООО «Радио Провинция». Среди интернет-газет лауреатом стал интернет-проект «Изобильный спортивный».

Среди журналистов в номинации «На лучшую статью, информацию о спорте» победителями стали спортивный обозреватель журнала «Открывающий мир» Анатолий Безнощенко, а также его коллеги из «Ставрополки» Сергей Визе и «Вечерки» Валерий Манин. Лауреатами в номинации «на лучшую серию статей и очерков, опубликованных в печатных и электронных СМИ» стали еще пятеро представителей «Ставропольской правды»: Валерий Мостовой, Александр Мащенко, Николай Близнюк, Татьяна Чернова и Антон Торгашов.

Самую внушительную коллекцию наград традиционно собрал спортивный обозреватель на Кавминводах Николай Заузолков.

http://www.stapravda.ru/20161215/finansirovanie_fizkultury_i_sporta_na_stavropole_uvelichat_v_25__98835.html