16-летний подросток пырнул ножом мужчину из-за запрета играть в прятки возле дома

В селе Левокумском следователями управления СК РФ по краю возбуждено уголовное дело против 16-летнего подростка. Он ударил ножом местного жителя, который запретил компании школьников играть в «прятки» возле своего дома. В итоге – проникающее ранение грудной клетки. Как сообщили в следственном управлении, проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161215/16letniy_podrostok_pyrnul_nozhom_muzhchinu_izza_zapreta_igrat_v__98839.html