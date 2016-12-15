Фотография к статье 16-летний подросток пырнул ножом мужчину из-за запрета играть в прятки возле дома
Нож
В селе Левокумском следователями управления СК РФ по краю возбуждено уголовное дело против 16-летнего подростка. Он ударил ножом местного жителя, который запретил компании школьников играть в «прятки» возле своего дома. В итоге – проникающее ранение грудной клетки. Как сообщили в следственном управлении, проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается.