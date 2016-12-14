Жителей Пятигорска призывают «исполнить мечту ребенка» к Новому году

«Исполни мечту ребенка». Новогодний благотворительный проект под таким названием стартовал в Пятигорске. В Центральной городской библиотеке открылся штаб Деда Мороза. Здесь помогают исполнить новогодние мечты тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации: ребят из малообеспеченных семей, из детского дома, социально-реабилитационного центра «Живая нить» и т.д.

Стать добрым волшебником может каждый: для этого достаточно положить в волшебный сундук подарок для ребенка из детского дома или нуждающейся семьи. А можно выбрать из почты штаба Деда Мороза письмо с чьей-то заветной мечтой и воплотить ее в жизнь.

http://www.stapravda.ru/20161214/zhiteley_pyatigorska_prizyvayut_ispolnit_mechtu_rebenka_k_novomu_98801.html