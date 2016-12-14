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14 декабря 2016 г.

Завершение года Греции в Ставрополе отметили концертом дружбы

В краевой столице под эгидой ставропольского Дома Дружбы и греческой городской национально-культурной автономии состоялся праздничный концерт, посвященный закрытию перекрестного года России и Греции. Его гостями стали представители городских властей, министерства образования и религии Греции, Генерального Консульства Греции, национально-культурных общественных организаций, духовенства. Теплой дружеской атмосферой и яркими выступлениями собравшихся порадовали учащиеся Греческой школы нашего города, вокалисты регентского хора Спасо-Преображенского храма, вокальный ансамбль СтГМУ «VITA», хореографический коллектив «Ровесник» и другие творческие коллективы.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161214/zavershenie_goda_gretsii_v_stavropole_otmetili_kontsertom_druzhb_98811.html
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