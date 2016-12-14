Фотография к статье Занятия иппотерапией начались при Пятигорской и Черкесской епархии
Иппотерапия
На днях по благословению архиепископа Феофилакта в Пятигорской и Черкесской епархии начал работу Центр комплексной реабилитации пациентов с ограниченными возможностями здоровья с помощью лечебно-верховой езды. Уже создана группа из 15 детей, нуждающихся в таком лечении. Занятия ведет инструктор-реабилитолог иерей Сергий Тростинский. На лошадях ездят дети, страдающие ДЦП, аутизмом и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Иппотерапия проводится благотворительно.