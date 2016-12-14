За реабилитацию нацизма ставропольчанин оштрафован на 150 тысяч рублей

Судом вынесен приговор Станиславу Прусову, признанному виновным в реабилитация нацизма. В феврале он разместил на своей странице в одной из социальных сетей фото политиков, имеющих внешнее сходство с Б. Муссолини и А. Гитлером, одетыми в военную форму германской армии времен Второй мировой войны. А также написал комментарии, в которых положительно оценивал события 1 сентября 1939 года и 22 июня 1941 года – вторжение немецких войск на территорию Польши и нападение на СССР, признанные Международным военным трибуналом преступлениями.

Этот факт выявили сотрудники УФСБ России по краю и передали материалы в краевое управление СКР, рассказали в пресс-службе ведомства.

Приговором суда Станислав Прусов оштрафован на 150 тысяч рублей.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161214/za_reabilitatsiyu_natsizma_stavropolchanin_oshtrafovan_na_150_ty_98817.html