В коммунальных бедах многоэтажки Невинномысска обвинили котов
Юрий Поляков: Вопль о здравом смысле
14 декабря 2016 г.

За реабилитацию нацизма ставропольчанин оштрафован на 150 тысяч рублей

Судом вынесен приговор Станиславу Прусову, признанному виновным в реабилитация нацизма. В феврале он разместил на своей странице в одной из социальных сетей фото политиков, имеющих внешнее сходство с Б. Муссолини и А. Гитлером, одетыми в военную форму германской армии времен Второй мировой войны. А также написал комментарии, в которых положительно оценивал события 1 сентября 1939 года и 22 июня 1941 года – вторжение немецких войск на территорию Польши и нападение на СССР, признанные Международным военным трибуналом преступлениями.

Этот факт выявили сотрудники УФСБ России по краю и передали материалы в краевое управление СКР, рассказали в пресс-службе ведомства.

Приговором суда Станислав Прусов оштрафован на 150 тысяч рублей.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161214/za_reabilitatsiyu_natsizma_stavropolchanin_oshtrafovan_na_150_ty_98817.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?


Право и закон
За реабилитацию нацизма ставропольчанин оштрафован на 150 тысяч рублей
Прокуратура Ставрополья оспорит в суде закон «жирных котов»
Как меняется юридический ландшафт
На Ставрополье создается Совет законодателей
В Ставрополе на конференции формировали антикоррупционное мировоззрение
Ставрополь
Пишущих о спорте журналистов края наградили в Ставрополе
В Ставрополе труп 54-летнего мужчины найден под многоэтажкой, где он жил
Завершение года Греции в Ставрополе отметили концертом дружбы
Школьник из Ставрополя стал призером международного турнира по информатике ITI
Министр ЖКХ Ставрополья Р. Марченко провел пресс-конференцию по итогам 2016 года

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!