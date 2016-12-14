Вместо ореховой рощи в Кисловодске появятся дома для переселенцев

В Кисловодске представители общественности бьют тревогу в связи с вырубкой старой ореховой рощи и расчисткой участка под строительство по улице Катыхина. Они даже направили запрос в прокуратуру.

Как пояснили в администрации города-курорта, строительство ведется в рамках реализации федеральной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. В микрорайоне по улице Катыхина проводятся подготовительные работы по расчистке и планировке территории для строительства трехэтажных домов четвертого и пятого этапов переселения для 300 семей кисловодчан. Окончание строительства запланировано на сентябрь 2017 года.

Земельный участок в районе жилого дома № 179 по улице Катыхина был отведен и поставлен на кадастровый учет в октябре 2015 года в соответствии с проектами планировки и межевания под объекты строительства жилых домов экономического класса на территории Ставропольского края для переселения из ветхого и аварийного жилья.

http://www.stapravda.ru/20161214/vmesto_orekhovoy_roschi_v_kislovodske_poyavyatsya_doma_dlya_pere_98809.html