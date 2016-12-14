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14 декабря 2016 г.

В Ставрополе труп 54-летнего мужчины найден под многоэтажкой, где он жил

13 декабря возле одной из многоэтажек краевого центра нашли тело 54-летнего мужчины. Следователи зафиксировали телесные повреждения, характерные для падения с высоты. Погибший жил в этом доме на шестом этаже совместно с женой.

Как следует из сообщения пресс-службы краевого управления СКР, еще не ясно, было ли это самоубийством. Сейчас правоохранители опрашивают соседей, родственников и знакомых погибшего. После оценки всех обстоятельств и результата судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161214/v_stavropole_trup_54letnego_muzhchiny_nayden_pod_mnogoetazhkoy_g_98816.html
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