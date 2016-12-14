В Ставрополе судят автомошенника, похитившего более 300 млн рублей

В прокуратуре края утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя Эмиля Гашимова. Он обвиняется в совершении 491 преступления – мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. В результате было похищено более 300 миллионов рублей, пострадали 490 человек.

С сентября 2011 года по июнь 2015 года Э. Гашимов был гендиректором нескольких коммерческих предприятий, которые занимались розничной и оптовой торговлей автомобилями. Работникам этих предприятий выдавались доверенности, по которым они заключали и подписывали договоры купли-продажи и акты приема-передачи автомобилей. Вот только один пример такого мошеннического подхода. 5 июня 2013 года работники ООО «АльфаКар Кавказ» заключили с мужчиной договор купли-продажи авто. Покупатель оплатил его стоимость – 815 тысяч рублей. Фирма обязалась передать ему автомобиль и пакет документов в течение 25 рабочих дней. Но продавец машину не отдал и деньги не вернул. По такой же схеме были обмануты еще 490 граждан, оформивших договоры покупки автомобилей в предприятиях, которые контролировал Э. Гашимов.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд краевого центра. С целью возмещения ущерба людям приняты обеспечительные меры по наложению ареста на недвижимое имущество Э. Гашимова, отметили в прокуратуре края.

И. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161214/v_stavropole_sudyat_avtomoshennika_pokhitivshego_bolee_300_mln_r_98825.html