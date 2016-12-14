Ученые из Ставрополя знают как создать здоровые продукты
Сургучевские места Ставрополя: где родился и вырос писатель
14 декабря 2016 г.

В Ставрополе судят автомошенника, похитившего более 300 млн рублей

В прокуратуре края утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя Эмиля Гашимова. Он обвиняется в совершении 491 преступления – мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. В результате было похищено более 300 миллионов рублей, пострадали 490 человек.

С сентября 2011 года по июнь 2015 года Э. Гашимов был гендиректором нескольких коммерческих предприятий, которые занимались розничной и оптовой торговлей автомобилями. Работникам этих предприятий выдавались доверенности, по которым они заключали и подписывали договоры купли-продажи и акты приема-передачи автомобилей. Вот только один пример такого мошеннического подхода. 5 июня 2013 года работники ООО «АльфаКар Кавказ» заключили с мужчиной договор купли-продажи авто. Покупатель оплатил его стоимость – 815 тысяч рублей. Фирма обязалась передать ему автомобиль и пакет документов в течение 25 рабочих дней. Но продавец машину не отдал и деньги не вернул. По такой же схеме были обмануты еще 490 граждан, оформивших договоры покупки автомобилей в предприятиях, которые контролировал Э. Гашимов.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд краевого центра. С целью возмещения ущерба людям приняты обеспечительные меры по наложению ареста на недвижимое имущество Э. Гашимова, отметили в прокуратуре края.

И. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161214/v_stavropole_sudyat_avtomoshennika_pokhitivshego_bolee_300_mln_r_98825.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что у вас запланировано на новогодние каникулы?


Право и закон
У охотника из Невинномысска конфисковано оружие за нарушения правил перевозки
В Ставрополе судят автомошенника, похитившего более 300 млн рублей
За реабилитацию нацизма ставропольчанин оштрафован на 150 тысяч рублей
Прокуратура Ставрополья оспорит в суде закон о земельных долях
Как меняется юридический ландшафт
Ставрополь
Ставропольский Дед Мороз со Снегурочкой отправятся в путешествие по краю
Как стать ответственным родителем, обсудили специалисты в Ставрополе
АПК Ставропольского края делает ставку на науку
Чужую шубу за 90 тысяч рублей прихватила жительница Ставрополя из гардероба
Пишущих о спорте журналистов края наградили в Ставрополе

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!