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14 декабря 2016 г.

В Новоалександровском районе ограничено движение автотранспорта

В связи с погодными условиями на территории Новоалександровского района Госавтоинспекцией Ставропольского края  ограничено движение для общественного транспорта в четырех направлениях:  на автодороге «Ставрополь-Изобильный-Новоалександровск-Красногвардейское» с 56- го по 74- й километр и с 79- го по 89- й километр. На автодороге «Новоалександровск-станица Григорополисская» – со 2 по 34 километр. На автодороге "Новоалександровск-Крапоткино" – с  4- го по 22- й километр. Неблагоприятная обстановка сложилась  и в Изобильненском районе.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161214/v_novoaleksandrovskom_rayone_ogranicheno_dvizhenie_avtotransport_98793.html
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