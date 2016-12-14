В Новоалександровском районе ограничено движение автотранспорта

В связи с погодными условиями на территории Новоалександровского района Госавтоинспекцией Ставропольского края ограничено движение для общественного транспорта в четырех направлениях: на автодороге «Ставрополь-Изобильный-Новоалександровск-Красногвардейское» с 56- го по 74- й километр и с 79- го по 89- й километр. На автодороге «Новоалександровск-станица Григорополисская» – со 2 по 34 километр. На автодороге "Новоалександровск-Крапоткино" – с 4- го по 22- й километр. Неблагоприятная обстановка сложилась и в Изобильненском районе.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161214/v_novoaleksandrovskom_rayone_ogranicheno_dvizhenie_avtotransport_98793.html