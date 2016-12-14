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14 декабря 2016 г.

В Невинномысске прошли состязания краевой школьной баскетбольной лиги

Невинномысск в краевом финале Школьной баскетбольной лиги будут представлять спортсмены лицея №1

В Невинномысске прошли состязания V краевой зоны школьной баскетбольной лиги. Команду хозяев представляли на соревнованиях юные баскетболисты, обучающиеся в городском лицее № 1. Практически все они, в то же время, являются воспитанниками отделения баскетбола ДЮСШ № 1 Невинномысска. Также в турнире участвовали сборные из Шпаковского района и села Кочубеевское.

Хозяева зональных состязаний показали отличные результаты и поднялись на первую ступень пьедестала почета. Как рассказали в администрации Невинномысска, подготовил спортсменов тренер-преподаватель ДЮСШ № 1 Сергей Булах.

Победителей и призеров турнира наградили кубками и медалями. Каждому участнику также вручили спортивную форму.

Теперь команда лицея № 1 будет защищать честь Невинномысска в финале краевых соревнований.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161214/v_nevinnomysske_proshli_sostyazaniya_kraevoy_shkolnoy_basketboln_98823.html
Фотография к статье В Невинномысске прошли состязания краевой школьной баскетбольной лиги
Невинномысск в краевом финале Школьной баскетбольной лиги будут представлять спортсмены лицея №1
Невинномысск в краевом финале Школьной баскетбольной лиги будут представлять спортсмены лицея №1
Фото пресс-службы администрации Невинномысска
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