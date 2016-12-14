В Невинномысске прошли состязания краевой школьной баскетбольной лиги
В Невинномысске прошли состязания V краевой зоны школьной баскетбольной лиги. Команду хозяев представляли на соревнованиях юные баскетболисты, обучающиеся в городском лицее № 1. Практически все они, в то же время, являются воспитанниками отделения баскетбола ДЮСШ № 1 Невинномысска. Также в турнире участвовали сборные из Шпаковского района и села Кочубеевское.
Хозяева зональных состязаний показали отличные результаты и поднялись на первую ступень пьедестала почета. Как рассказали в администрации Невинномысска, подготовил спортсменов тренер-преподаватель ДЮСШ № 1 Сергей Булах.
Победителей и призеров турнира наградили кубками и медалями. Каждому участнику также вручили спортивную форму.
Теперь команда лицея № 1 будет защищать честь Невинномысска в финале краевых соревнований.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска