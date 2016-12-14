В Кисловодске обсудили сотрудничество НКО с властью
Как живет гражданское общество, где некоммерческие организации (НКО) могут взять деньги и как сотрудничают между собой и властью?
На эти и другие вопросы нашли ответы участники образовательного семинара для руководителей НКО края, который прошел в Кисловодске. Его организовало краевое отделение Всероссийской общественной организации «Боевое братство» при поддержке Общественной палаты Ставрополья и аппарата правительства края.
Одним из экспертов семинара стала обозреватель «Ставропольской правды» Валентина Лезвина. Вместе с членом Союза журналистов Ставрополья Романом Егоровым они провели работу одной из площадок семинара «Позиционирование НКО в СМИ и социальных медиа».