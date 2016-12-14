В Кисловодске обсудили сотрудничество НКО с властью

Эксперты наши / «Ставропольская правда» от 14 декабря 2016 г.

Как живет гражданское общество, где некоммерческие организации (НКО) могут взять деньги и как сотрудничают между собой и властью?

На эти и другие вопросы нашли ответы участники образовательного семинара для руководителей НКО края, который прошел в Кисловодске. Его организовало краевое отделение Всероссийской общественной организации «Боевое братство» при поддержке Общественной палаты Ставрополья и аппарата правительства края.

Одним из экспертов семинара стала обозреватель «Ставропольской правды» Валентина Лезвина. Вместе с членом Союза журналистов Ставрополья Романом Егоровым они провели работу одной из площадок семинара «Позиционирование НКО в СМИ и социальных медиа».

И. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161214/v_kislovodske_obsudili_sotrudnichestvo_nko_s_vlastyu_98787.html