В Изобильненском районе определили лучших тяжелоатлетов края

В поселке Солнечнодольске Изобильненского района завершились состязания Кубка края по тяжелой атлетике, собравшие более 70 участников из девяти городов и районов Ставрополья.

На параде открытия соревнований краевой спортивный министр Роман Марков вручил значки и удостоверения мастеров спорта восьми спортсменам, выполнившим соответствующие нормативы в 2016 году. Значок и удостоверение спортивного судьи Всероссийской категории были вручены Владимиру Андрианову и Валерию Изотову. Почетными грамотами краевого минфизкульта был награжден ряд работников школы олимпийского резерва. А закончившему с отличием Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма Давиду Беджаняну была торжественно вручена мантия магистра.

У мужчин обладателями Кубка края стали мастера спорта Ваник Мкртумян и Николай Пономарев из Георгиевского района (тренер Алексан Бабаджанян); кандидат в мастера спорта Сергей Тилиев и мастер спорта Эдуард Ананян из Буденновска (заслуженный тренер России Вячеслав Адаменко); мастера спорта Данила Калашников и Евгений Пащенко из Ставрополя (Евгений Несмиянов); мастер спорта международного класса Андрей Павленко и заслуженный мастер спорта Давид Беджанян из Солнечнодольска (заслуженный тренер России Владимир Книга).

Среди девушек обладателями почетного трофея стали: кандидат в мастера спорта Ирина Чмелева из Кировского района (Владимир Хван); Карина Бухтоярова из Солнечнодольска (Александр Инжиевский); кандидат в мастера спорта Кристина Маликова из Ставрополя (Евгений Несмиянов); Дарья Купцова, Буденновский район (Николай Горчеков); Мария Тюлькина, Степновский район (Владимир Дьяченко).

В общекомандном зачете первенствовала дружина Буденновского района, на втором месте сборная Изобильненского района и на третьем команда города Ставрополя.

Награды призерам соревнований (кубки, грамоты и памятные призы) вручал Роман Марков.

По итогам соревнований скомплектована сборная команда Ставропольского края, которая в феврале 2017 года выступит на Кубке России в городе Зеленодольске (Республика Татарстан).

http://www.stapravda.ru/20161214/v_izobilnenskom_rayone_opredelili_luchshikh_tyazheloatletov_kray_98799.html