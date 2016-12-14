В «Гармонии» стартовали продажи квартир по цене от 22 тысяч рублей за квадратный метр

Строительная группа «Третий Рим» объявила об официальном старте акции «Выгодные цены на новые объекты», в рамках которой можно приобрести квартиры в новой позиции в жилом районе «Гармония» близ Ставрополя. Однокомнатные квартиры продаются по цене от 555 тысяч рублей, двухкомнатные — от 999 тысяч рублей*. Данное предложение является одним из самых выгодных на ставропольском рынке недвижимости: цена одного квадратного метра начинается от 22 тысяч рублей.

Улица, на которой располагаются квартиры в новой позиции, подлежит благоустройству в соответствии со стандартами Строительной группой «Третий Рим»: освещение, асфальтовое покрытие, тротуары, зеленые насаждения. Рядом располагаются одна из самых протяженных в Европе аллея «Ласточек», сквер Памяти, уличные тренажеры, детские площадки и арт-объекты.

Недалеко от новых объектов быстрыми темпами возводятся физкультурно-оздоровительный комплекс, сдать который планируется в начале 2017 года, детский сад и храм Святого великомученика Артемия – покровителя семьи.

На территории жилого района регулярно проводятся мероприятия социальной направленности, а также ярмарки сельскохозяйственной продукции, на которых предлагаются к продаже товары от аграриев, фермеров и перерабатывающих предприятий Ставропольского края по доступным ценам без посредников.

Акция «Выгодные цены на новые объекты» ориентирована на тех, кто желает улучшить свои жилищные условия либо выгодно инвестировать имеющиеся денежные средства.

*г. Михайловск. Цена действительна с 12.12.2016 г. по 31.01.2017 г.

Застройщик ООО «Третий Рим». Проектные декларации на сайте третий-рим.рф. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере специальных цен, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8 (8652) 99-10-10.Строительство осуществляется на основании 214-ФЗ. Количество предложений ограничено.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161214/v_garmonii_startovali_prodazhi_kvartir_po_tsene_ot_22_tysyach_ru_98791.html