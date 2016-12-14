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14 декабря 2016 г.

Уполномоченный по правам ребенка в крае С. Адаменко побывала в Александровском районе

Уполномоченный по правам ребенка в крае С. Адаменко побывала в Александровском районе

Детский омбудсмен С. Адаменко, совершая рабочую поездку по Александровскому району, побывала в средней школе № 5 селаКруглолесского, приняла участие в торжественной церемонии передачи школе автобуса. Она также посетила детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей № 8 «Матрешка», Детско-юношескую спортивную школу и Центр детского творчества. С. Адаменко провела и прием граждан по личным вопросам, рассказали в администрации района.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161214/upolnomochennyy_po_pravam_rebenka_v_krae_s_adamenko_pobyvala_v_a_98771.html
Фотография к статье Уполномоченный по правам ребенка в крае С. Адаменко побывала в Александровском районе
Уполномоченный по правам ребенка в крае С. Адаменко побывала в Александровском районе
Уполномоченный по правам ребенка в крае С. Адаменко побывала в Александровском районе
Фото из архива администрации Александровского района
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