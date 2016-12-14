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14 декабря 2016 г.

У охотника из Невинномысска конфисковано оружие за нарушения правил перевозки

В Невинномысске гражданин перевозил в своем автомобиле «Лада» охотничье гладкоствольное ружье и 14 патронов к нему. Все бы ничего, но вот предусмотренные законом условия хранения и перевозки потенциально опасного груза мужчина не соблюдал. За что понес заслуженное наказание.

Как сообщил Я. Охильков, помощник мирового судьи судебного участка №3 Невинномыссска, вердик органа правосудия был следующим. Нарушитель должен заплатить штраф в размере 3000 рублей, также у горе-охотника конфисковали и ружье, и патроны.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161214/u_okhotnika_iz_nevinnomysska_konfiskovano_oruzhie_za_narusheniya_98827.html
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