У охотника из Невинномысска конфисковано оружие за нарушения правил перевозки

В Невинномысске гражданин перевозил в своем автомобиле «Лада» охотничье гладкоствольное ружье и 14 патронов к нему. Все бы ничего, но вот предусмотренные законом условия хранения и перевозки потенциально опасного груза мужчина не соблюдал. За что понес заслуженное наказание.

Как сообщил Я. Охильков, помощник мирового судьи судебного участка №3 Невинномыссска, вердик органа правосудия был следующим. Нарушитель должен заплатить штраф в размере 3000 рублей, также у горе-охотника конфисковали и ружье, и патроны.

http://www.stapravda.ru/20161214/u_okhotnika_iz_nevinnomysska_konfiskovano_oruzhie_za_narusheniya_98827.html