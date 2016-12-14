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14 декабря 2016 г.

Школьник из Ставрополя стал призером международного турнира по информатике ITI

Ростислав Величко

В болгарском городе Шумен состоялся Международный турнир по информатике International Tournament in Informatics (ITI), собравший в одном месте порядка 150 человек из шести стран мир. По итогам олимпиады школьники из России завоевали 11 медалей, в числе победителей – учащийся 11 класса ставропольского лицея №8 Ростислав Величко, ставший бронзовым призёром турнира. В течение пяти лет юноша принимал активное участие в конкурсах и олимпиадах по программированию. В 2014-2016 годах был победителем краевого этапа, а затем представлял край на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по информатике, где стал призёром.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161214/shkolnik_iz_stavropolya_stal_prizerom_mezhdunarodnogo_turnira_po_98810.html
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