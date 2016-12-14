Результаты 6 тура чемпионата Ставрополья по баскетболу среди мужских производственных команд

Прошли игры шестого тура V чемпионата края по баскетболу среди мужских команд производственных коллективов, городов и муниципальных образований на кубок губернатора. В дивизионе «Ставрополь» в первой игре «Инфа» обыграла «Крайбольницу» со счетом 67:60. Во второй игре встречались СтГАУ и «УОР-Электроавтоматика». Заводчане выиграли – 91:64. В третьей игре очередную победу одержала команда «Теплосеть», на этот раз разгромившая «ДЮСШ-Газпром» – 112:59. В заключительной игре тура встречались команды «МКС» и «Русь» из Михайловска. В начале «Русь» могла оказывать сопротивление опытным «молочникам», но в конечном итоге уступила – 86:52. Весомый вклад в победу своей команды внес генеральный директор «МКС» Сергей Анисимов, четырежды поразивший кольцо соперников дальними бросками и набравший 12 очков.

После шести туров в зоне «Став-рополь» по-прежнему лидирует «Теплосеть» (6 побед), на втором месте «МКС» (5 побед), на третьем СтГАУ (3 победы и игра в запасе).

В дивизионе «КМВ» состоялись три игры тура: ПГУ – «Теплорежим» (Черкесск) – 63:67; БК «Железноводск» – БК «Буденновск» – 73:67; «Арнест» (Невинномысск) – БК «Ессентуки» – 51:60. В зоне «КМВ» лидирует не знающий поражений БК «Пятигорск». На втором месте «Арнест», на третьем «Теплорежим». Игры очередного тура пройдут 18 декабря.

http://www.stapravda.ru/20161214/rezultaty_6_tura_chempionata_stavropolya_po_basketbolu_sredi_muz_98782.html