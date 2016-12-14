Прокуратура Ставрополья оспорит в суде закон «жирных котов»

Закон, ограничивающий минимальный размер земельной доли для выдела в 2 500 га, прозванный фермерами «законом жирных котов», прокуратура Ставропольского края посчитала незаконным. Соответствующее исковое заявление уже направлено в краевой суд, сообщают в ведомстве.

Напомним, до принятия нового закона в ноябре, доля с которой можно было перейти от одного арендатора к другому, если владельцев паев не устраивала оплата, или если появлялось желание организовать собственный бизнес составляла 30 га.

Прокурорская проверка показала, что закон Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 32 и 34 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» не соответствует федеральному законодательству. И подпунктом «а» пункта 1 статьи 1 нарушает права и свободы владельцев земельных паев, гарантированные Конституцией РФ, Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, и федеральному закону.

Кроме того, в прокуратуре считают, что принятие краевого закона в таком виде создаст неравные условия для небольших сельскохозяйственных предприятий, прежде всего фермеров.

Результаты судебного разбирательства прокуратура края будет держать на контроле.

http://www.stapravda.ru/20161214/prokuratura_stavropolya_osporit_v_sude_zakon_zhirnykh_kotov_98797.html