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14 декабря 2016 г.

Предложения Ставрополья по доработке законопроекта о курортном сборе одобрили в Совете Федерации

В Москве члены Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера под председательством Дмитрия Азарова заслушали доклад главы Кисловодска Александра Курбатова о мобилизации на муниципальном уровне финансовых ресурсов в целях развития города-курорта Кисловодска.

– Сенаторы доброжелательно отнеслись ко всем инициированным нами вопросам, — рассказал по возвращении А. Курбатов. – Это касалось и изменения методики расчета кадастровой стоимости объектов незавершенного строительства, и вовлечения их в хозяйственный оборот, и целесообразности установления особого порядка налогообложения доходов от сдачи в наем жилых помещений.

Сенаторы одобрили предложения Ставропольского края по доработке законопроекта о курортном сборе. В частности, возложить полномочия по контролю за уплатой курортного сбора на Федеральную налоговую службу, а не на уполномоченный орган субъекта РФ, как это предусмотрено в настоящее время редакцией законопроекта о курортном сборе. Кроме того, Комитет совфеда рекомендовал правительству Ставропольского края ускорить проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных, в том числе, на территории Кисловодска.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20161214/predlozheniya_stavropolya_po_dorabotke_zakonoproekta_o_kurortnom_98800.html
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