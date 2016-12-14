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14 декабря 2016 г.

Пострадавшие от пожара жители Ессентуков встретят Новый год дома

В Ессентуках около сотни человек тушили многоэтажку

Жильцы семиэтажного общежития в Ессентуках, сильно пострадавшего от пожара,  Новый год встретят в своих отремонтированных квартирах, заверил глава города-курорта Александр Некристов.

Три месяца назад огонь уничтожил верхний этаж и кровлю здания на улице Энгельса. Без крова остались 36 семей. Пострадали квартиры и на других этажах.

На восстановление общежития из краевого бюджета выделили 35 миллионов рублей. На эти деньги строители усилили межэтажные перекрытия, капитально отремонтировали систему электроснабжения, места общего пользования и восстановили все 36 квартир седьмого этажа. Перед Новым годом их сдадут жильцам «под ключ» – с замененными приборами отопления, внутренней отделкой, сантехникой, дверями и даже поклеенными обоями.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20161214/postradavshie_ot_pozhara_zhiteli_essentukov_vstretyat_novyy_god__98802.html
Фотография к статье Пострадавшие от пожара жители Ессентуков встретят Новый год дома
В Ессентуках около сотни человек тушили многоэтажку
В Ессентуках около сотни человек тушили многоэтажку
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
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