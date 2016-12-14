Пострадавшие от пожара жители Ессентуков встретят Новый год дома
Жильцы семиэтажного общежития в Ессентуках, сильно пострадавшего от пожара, Новый год встретят в своих отремонтированных квартирах, заверил глава города-курорта Александр Некристов.
Три месяца назад огонь уничтожил верхний этаж и кровлю здания на улице Энгельса. Без крова остались 36 семей. Пострадали квартиры и на других этажах.
На восстановление общежития из краевого бюджета выделили 35 миллионов рублей. На эти деньги строители усилили межэтажные перекрытия, капитально отремонтировали систему электроснабжения, места общего пользования и восстановили все 36 квартир седьмого этажа. Перед Новым годом их сдадут жильцам «под ключ» – с замененными приборами отопления, внутренней отделкой, сантехникой, дверями и даже поклеенными обоями.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю