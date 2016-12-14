На Ставрополье создается Совет законодателей / «Ставропольская правда» от 14 декабря 2016 г.

Председатель Думы Ставропольского края Г. Ягубов принял участие в работе Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ в Москве.

Депутаты и представители федеральных министерств выступили с докладами о перспективах развития международных и внешнеэкономических связей регионов России, а также о приоритетах работы Совета законодателей на 2017 год. Со следующего года Совет Федерации передает полномочия по ведению Совета законодателей в Государственную Думу России. Председатель Госдумы В. Володин особо отметил, что сегодня необходимо налаживать более эффективное взаимодействие между региональными заксобраниями и профильными комитетами Госдумы.

– Чтобы лоббировать интересы Ставрополья, сейчас мы ведем работу по организации совета законодателей Ставропольского края, который объединил бы парламентариев всех уровней. Эта площадка поспособствует активному продвижению законодательных инициатив края, – отметил Г. Ягубов.

Пресс-служба Думы Ставропольского края

http://www.stapravda.ru/20161214/na_stavropole_sozdaetsya_sovet_zakonodateley_98792.html