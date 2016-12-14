На Ставрополье начались поставки зерноуборочных комбайнов «Ростсельмаш»

На Ставрополье начались поставки зерноуборочных комбайнов в рамках соглашения между министерством сельского хозяйства Ставропольского края и заводом «Ростсельмаш», которое было подписано в начале декабря. Этот документ о поставках в регион 100 новых зерноуборочных комбайнов на льготных условиях подписал глава регионального аграрного ведомства Владимир Ситников, сообщили в пресс-службе ведомства. Сегодня в хозяйствах края более 6,5 тысячи зерноуборочных комбайнов, треть из которых уже выработала свой срок службы. Ежегодно для оперативного проведения жатвы со стороны из других регионов страны привлекается две тысячи, а то и больше уборочных агрегатов. В этом году аграрии края приобрели 197 зерноуборочных комбайнов, львиная доля которых сделана на «Ростсельмаше». Согласно постановлению Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники», доля господдержки по этому направлению составляет 25 процентов от стоимости машин. Ставропольская делегация во главе с министром сельского хозяйства края Владимиром Ситниковым побывала на этом предприятии. Генеральный директор ООО «КЗ «Ростсельмаш» Валерий Мальцев провел для гостей из соседнего региона обзорную экскурсию по заводу – от экспокомплекса до цеха сборки тракторов, в ходе которой поделился богатой историей предприятия и своими последними разработками.

В ходе визита было принято решение возобновить проведение Дней поля, где «Ростсельмаш» представит в крае все свои возможности для наших сельхозпроизводителей, а также задействовать представителей компаний-дилеров в обучении квалифицированных специалистов по данному направлению на базе региональных колледжей. Данное соглашение – это дополнение к обозначенным ранее годовым объемам закупки техники на заводе «Ростсельмаш», которая очень востребована ставропольскими аграриями. Приятно иметь дело с компаниями, всегда готовыми идти нам навстречу и на льготных условиях поставлять свою продукцию, – подчеркнул министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников.

http://www.stapravda.ru/20161214/na_stavropole_nachalis_postavki_zernouborochnykh_kombaynov_rosts_98794.html