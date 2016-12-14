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14 декабря 2016 г.

«Мобильный уикенд» в Ставрополе прошёл при поддержке «Ростелекома»

«Мобильный уикенд» в Ставрополе прошёл при поддержке «Ростелекома»

В Ставрополе прошёл пятый самый масштабный «Мобильный уикенд» – серия бесплатных образовательных программ. По данным организаторов за три дня площадку посетили более 800 человек, 34 спикера делились с участниками своим опытом и знаниями в области современных технологий. Мероприятие вызвало интерес у владельцев малого и среднего бизнеса, маркетологов, предпринимателей, представителей СМИ, дизайнеров и студентов.

«Ростелеком» как крупнейшая телекоммуникационная компания, предлагающая новейшие технологические решения для ведения бизнеса, выступила партнёром «Мобильного уикенда». На 1500 квадратных метрах оператор развернул сеть и организовал Wi-Fi на территории мероприятия, где непрерывно работали 3 аудитории, 5 интерактивных площадок и фотозоны.

О современных услугах связи и сервисах, позволяющих упростить коммуникацию внутри компании, с клиентами и партнерами рассказал Сергей Чернов, начальник отдела продаж среднего и малого бизнеса Ставропольского филиала «Ростелекома». Участники семинара смогли на практике оценить возможности «Новой телефонии» и Web-видеоконференции, просчитать экономию для предприятия при использовании данных опций, узнать способы, как повысить привлекательность и эффективность бизнеса.

Кирилл Бекасов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком»: «Мобильный уикенд» – это новый и интересный для нас формат, где мы можем не только рассказать об услугах связи, но и выявить потребности бизнес-сообщества, оценить уровень использования тех или иных технологичных инструментов, чтобы в дальнейшем предложить полезный телеком продукт. «Ростелеком», как прогрессивная компания старается соответствовать современным тенденциям развития цифрового общества».

По словам организаторов, пятый «Мобильный уикенд» имел яркую и мотивирующую энергетику. Участники могли ощутить на себе виртуальную реальность, покататься на гироскутере, сделать индивидуальный блокнот, «вспорхнуть крыльями» на креативном пресс-волле с использованием технологии 3D mapping.

Валентина Набилкова, директор ООО «Группа Атлас»: «Одним из ключевых партнеров «Мобильного Уикенда» стала компания «Ростелеком». Организация не только общается на «ты» с технологиями будущего, но и также предлагает своим клиентам решения, позволяющие оптимизировать и оперативно решать возникающие бизнес-задачи, а это значит, что имеет с проектом «Мобильный Уикенд» общую целевую аудиторию».

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161214/mobilnyy_uikend_v_stavropole_proshel_pri_podderzhke_rostelekoma_98796.html
Фотография к статье «Мобильный уикенд» в Ставрополе прошёл при поддержке «Ростелекома»
«Мобильный уикенд» в Ставрополе прошёл при поддержке «Ростелекома»
«Мобильный уикенд» в Ставрополе прошёл при поддержке «Ростелекома»
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