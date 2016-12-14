Министр ЖКХ Ставрополья Р. Марченко провел пресс-конференцию по итогам 2016 года

В Ставрополе прошла пресс-конференция министра жилищно-коммунального хозяйства края Романа Марченко.

Речь шла о злободневных проблемах отрасли. Среди них – реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов, платежи населения, новая система обращения с твердыми бытовыми отходами, износ объектов инфраструктуры отрасли, который достигает 70-80 процентов. В числе поднятых журналистами тем и тарифы на услуги ЖКХ, контроль министерства жилищно-коммунального хозяйства за расходами отраслевых организаций.

http://www.stapravda.ru/20161214/ministr_zhkkh_stavropolya_r_marchenko_provel_presskonferentsiyu__98804.html