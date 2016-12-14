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14 декабря 2016 г.

«Кайсын Кулиев. Поэт и человек» – выставка в Пятигорске

Выставка «Кайсын Кулиев. Поэт и человек»

«Кайсын Кулиев. Поэт и человек». Так называется выставка, открывшаяся в Пятигорском Государственном музее-заповеднике М. Ю. Лермонтова. Она предоставлена Национальным музеем Кабардино-Балкарии, Мемориальным Домом-музеем К. Ш. Кулиева и посвящена предстоящему в 2017 году 100-летию со дня его рождения.

Музей Народного поэта Кабардино-Балкарии, лауреата Государственных премий Кайсына Кулиева (1917-1985) основан в 1987г., в доме, где поэт провел последние годы жизни. Здесь собрана уникальная коллекция материалов. Кулиев прошел всю войну с томиком стихов М. Ю. Лермонтова и по возвращении на родину дружил с «Домиком Лермонтова», был постоянным участником Всероссийских праздников лермонтовской поэзии в Пятигорске. Поэзия К. Кулиева – яркое явление в литературе ХХ века. Легко преодолев национальные рамки, она обрела черты общечеловеческой значимости. Выдающийся русский поэт и переводчик Арсений Тарковский говорил: «Кайсын Кулиев – поэт маленького народа, вышедший на общечеловеческое поприще поэзии. Кайсын Кулиев в своей поэзии говорит от лица своего народа, но он – поэт всего мира.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161214/kaysyn_kuliev_poet_i_chelovek__vystavka_v_pyatigorske_98768.html
Фотография к статье «Кайсын Кулиев. Поэт и человек» – выставка в Пятигорске
Выставка «Кайсын Кулиев. Поэт и человек»
Выставка «Кайсын Кулиев. Поэт и человек»
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