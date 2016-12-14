Как защитится от гриппа и ОРВИ: простые, но эффективные правила

Вирусных инфекций можно избежать, если соблюдать простые правила профилактики. В управлении Роспотребнадзора края подготовили подробную памятку.

Что такое грипп и какова его опасность?

Грипп - это инфекционное заболевание, которое может прилипнуть к каждому. Большинство людей оно мучает несколько дней, но неисключено и тяжелое течение болезни, вплоть до смертельных исходов. При гриппе обостряются хронические заболевания, появляюся осложнения: легочные осложнения (пневмония, бронхит), осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (отит, синусит, ринит, трахеит), сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит), нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты). Чтобы избежать таких последствий, важно своевременно проводить профилактику гриппа и правильно лечить само заболевание.

Обычно грипп начинается внезапно. Возбудители, вирусы типов А и В, отличаются агрессивностью и исключительно высокой скоростью размножения, поэтому за считанные часы после заражения происходит глубокое поражение слизистой оболочки дыхательных путей, а значит – открывается возможности для проникновения в нее бактерий.

Среди симптомов гриппа выделяются: жар, температура 37,5-39 °С, головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный нос, боль и першение в горле. Грипп можно перепутать с другими заболеваниями, поэтому четкий диагноз должен поставить врач, он же назначает тактику лечения.

Что делать при заболевании гриппом?

Пациенту при первых симптомах нужно остаться дома и немедленно обратиться к врачу. Самолечение при гриппе недопустимо, необходимо строго выполнять все назначения лечащего врача и своевременно принимать лекарства. Кроме этого, рекомендуется обильное питье — это может быть горячий чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные минеральные воды. Пить нужно чаще и как можно больше.

Важно! Родители, ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад, школу, на культурно-массовые мероприятия. При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма.

Важно! При температуре 38-39°С вызовите участкового врача на дом, либо бригаду «скорой помощи».

При кашле и чихании больной должен прикрывать рот и нос платком или салфеткой. Помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать и как можно чаще проводить влажную уборку, желательно с применением дезинфицирующих средств, действующих на вирусы. Общение с заболевшим гриппом следует ограничить, а при уходе за ним – использовать медицинскую маску или марлевую повязку.

Как защитить себя от гриппа?

Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективным средством против гриппа остается вакцинация, ведь именно она обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа. Эффективность вакцины несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов, которые можно принимать в течение зимних месяцев, например иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических средств, средств «народной медицины» и так далее.

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям начиная с шести месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также людям из групп профессионального риска: медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

Вакцинация должна проводиться за две-три недели до начала роста заболеваемости, делать прививку можно только в медицинском учреждении.

Противопоказаний к вакцинации от гриппа немного. Прививку против гриппа нельзя делать: при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному белку (если он входит в состав вакцины).

Сделав прививку от гриппа, вы защищаете свой организм от атаки наиболее опасных вирусов — вирусов гриппа, но остается еще более 200 видов вирусов, которые менее опасны для человека, но также могут явиться причиной заболевания ОРВИ. Поэтому в период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется принимать меры неспецифической профилактики.

Правила профилактики гриппа:

Сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона.

Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте.

Пользуйтесь маской в местах скопления людей.

Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют.

Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта.

Промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта

Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.

Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь.

Увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь.

Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.).

Ешьте как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука.

По рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет.

В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе — начинайте прием противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учетом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата).

Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161214/kak_zaschititsya_ot_grippa_i_orvi_prostye_no_effektivnye_pravila_98789.html