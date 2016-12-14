Как стать ответственным родителем, обсудили специалисты в Ставрополе

Тему ответственного родительства, как основу здорового общества, обсудили на кругом столе в психологическом центре «Альгис». В обсуждении приняли участие психологи, педагоги, представители религии, СМИ и другие специалисты.

В рамках встречи говорили о повышении роли семьи в воспитании детей, о подготовке молодежи к семейной жизни, психологических особенностях принятия отцовства и материнства, мотивах сохранения беременности у женщин. Участники круглого стола пришли к выводам о том, что межведомственное взаимодействие учреждений образования, социального обслуживания, здравоохранения, церкви, средств массовой информации поможет нуждающимся укрепить институт семьи, научит молодежь, как стать ответственными родителями.

http://www.stapravda.ru/20161214/kak_stat_otvetstvennym_roditelem_obsudili_spetsialisty_v_stavrop_98803.html