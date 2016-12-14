Как меняется юридический ландшафт / «Ставропольская правда» от 14 декабря 2016 г.

По традиции в начале декабря стали известны итоги ежегодного российского рейтинга «Право.ru-300», который пока остается наиболее масштабным исследованием отечественного юридического рынка и отражает последние тенденции его развития. Нам в очередной раз приятно сообщать, что этот престижный профессиональный олимп не остался без ставропольцев. Многолетний партнер газеты «Юридическое агентство «СРВ» (хорошо знакомое нашим читателям по правовой рубрике «ЗАКОНный интерес») заняло верхние строчки в нескольких номинациях.

В частности, группа компаний «СРВ» вошла не только в ТОП-50 региональных юркомпаний по размеру выручки, но и в ТОП-50 по количеству юристов. Кроме того, работа ставропольского агентства высоко оценена по нескольким отраслям права – юрагентство «СРВ» оказалось в лидерах таких престижных номинаций, как «Арбитражное судопроизводство», «Коммерческая недвижимость/строительство» и «Банкротство».

Профессионалы подтвердят: столь высокие позиции в рейтинге «Право.ru-300» – это далеко не формальность. Особенно для региональных компаний. Итоги очередной экспертной оценки показали, что отечественный рынок юридических услуг значительно поменялся, расстановка сил на нем стала совершенно иной в сравнении с несколькими годами ранее. Московские фирмы в борьбе за клиента уже не могут бравировать лишь столичной пропиской – она перестала быть мерой профессионализма. И компании из регионов зачастую могут похвастаться не менее серьезными достижениями и победами в судебных спорах. Более того, за последние годы качество юридических услуг в территориях значительно возросло.

«Наша цель – помочь бизнесу сделать правильный выбор, кому можно доверить свои проекты. Рейтинг «Право.ru-300» должен стать рабочим инструментом для выбора юридических консультантов, – подчеркнул главный редактор портала Pravo.ru Борис Болтянский. – Конкуренция в каждой группе была очень острой, и иногда нам было сложно сделать выбор в пользу той или иной компании. Нам существенно помогли оценки и отзывы клиентов юридических фирм, которые в этом году мы ввели в методику рейтинга».

Действительно, впервые за семь лет его существования организаторы попросили клиентов поделиться отзывами о работе нанятых юристов. Они оценивали уровень сервиса фирм, а также соотношение стоимости оказанных юридических услуг и их качества. Причем к анкетированию привлекались не только те предприятия, для которых обращение к юристам обернулось победой в резонансных разбирательствах. Ценно, что учитывались также мнения компаний, потерпевших фиаско на судебной ниве.

Организаторы отмечают, что в ходе отбора жестко отсекались те, кто, по отзывам клиентов, занимался лишь банальным «отжимом» денег. В итоге перед нами перечень юридических компаний с чистой репутацией, готовых к открытой работе и заинтересованных в повышении ее качества. Рейтинг позволяет увидеть реальное место фирмы на рынке и ее сильные стороны.

К слову, достоинства конкурсантов в различных направлениях выявлял экспертный совет, в который на этот раз вошли главы юридических департаментов почти четырех десятков ведущих отечественных и международных компаний. Эксперты детально анализировали работу компаний, и их выводы учитывались при распределении мест в рейтинге по отраслям права. Оценивались компании в ключевых для российского рынка категориях: арбитражное судопроизводство, антимонопольное право, уголовное право, трудовое право, недвижимость и строительство, финансовое право, энергетика и природные ресурсы, телекоммуникации. Легитимность данных рейтинга и их соответствие методике подтвердил официальный аудитор «Право.ru-300» – широко известная в профессиональном сообществе аудиторская компания Deloitte.

«Уже не является преувеличением тот факт, что российская система оценки юридических услуг не уступает мировым рейтингам и воспринимается как авторитетный источник сведений об этом рынке в нашей стране, – говорит генеральный директор юридического агентства «СРВ» Роман Савичев. – Для нас регулярное участие в рейтинге «Право.ru-300» и выход в топ ряда номинаций являются одной из возможностей помочь потенциальным клиентам сделать правильный выбор и получить действительно качественную юридическую помощь. Ведь игроков на рынке юруслуг Юга России немало, конкуренция довольно серьезная. Но наша бизнес-модель предполагает не только полную легальность, прозрачность и использование передового юридического опыта. Агентство высоко ценит свою независимость от каких-либо властных или больших коммерческих структур, также мы занимаем активную гражданскую позицию и всегда поддерживаем социально ориентированные инициативы. Как известно, «СРВ» сейчас реализует целый ряд некоммерческих просветительских проектов, что совершенно несвойственно местному рынку. И все это вкупе позволяет нам сохранять большое конкурентное преимущество. Потому мы без какой бы то ни было боязни продолжаем экспансию на новые территории. Число дочерних фирм группы компаний «СРВ» в 2016 году пополнилось двумя компаниями в Москве и одной в Ростове-на-Дону. Укреплять позиции мы продолжим и в 2017-м, а в обозримом будущем ставим задачу догнать по объемным показателям даже ведущие столичные юридические компании».

Говоря о последних тенденциях, Р. Савичев подчеркивает, что налицо активизация банкротных процессов, что вполне типично для кризисного и посткризисного периодов. Причем это свидетельствует не только о росте неплатежеспособности отечественного бизнеса. По его словам, банкротство остается действенным механизмом для достижения разноплановых задач и в ряде случаев дает возможность нового старта с минимумом правовых рисков. Кроме того, трудности в российской экономике сказываются на особенностях перераспределения имущественных активов, что производится путем реализации различных схем слияний и поглощений. Также на передовую сейчас вышла практика антикризисной защиты бизнеса, что тоже входит в специализацию «СРВ».

Все чаще судебные споры затрагивают налоговую тематику, что юристы объясняют усилением роли государства во многих отраслях экономики. Налоговики упорно ищут резервы для наполнения госказны, ужесточая контроль и настаивая на изменении практики рассмотрения налоговых споров.

«В качестве положительной тенденции отмечу, что бизнес все-таки пришел к тому, что решать проблемы нужно в правовом поле. Современные менеджеры предпочитают формализованные принципы управления, отказываясь от распространенных в недалеком прошлом методов «порешать вопросы», – отмечает Р. Савичев. – Способствует этому и то, что начала динамично перестраиваться судебная система, и уровень доверия к ней потихоньку повышается. Потому я уверен, что в следующем году количество судебных споров только прибавится, а значит, на рынке юруслуг конкуренция только ужесточится».

Юлия НОВИКОВА

http://www.stapravda.ru/20161214/kak_menyaetsya_yuridicheskiy_landshaft_98781.html