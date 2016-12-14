Как капризы ставропольской погоды отражаются на нас

Погодные выкрутасы / «Ставропольская правда» от 14 декабря 2016 г.

Помните «Песню о тревожной молодости»? Выкрутасы ставропольской погоды мне ее живо напомнили: «...и снег, и ветер, и... крыш ночной полёт». Цитату я выдал в слегка подкорректированном виде, как многие догадались.

Прогноз Гидрометцентра на ближайшие сутки весьма суров: весь день и всю ночь ожидается снег. Да что там ожидается – «...заметает зима, заметает...», как поётся в другой известной песенке. В столице края температура воздуха была от «около нуля» днём, ночью заметно понизилась (на 8-10 градусов). Ветер, правда, сильным не ожидается: северо-восточный 7-9 метров в секунду, что для привычного к ураганным его порывам Ставрополья практически штиль. А далее в край придет батюшка-мороз, лужи превратятся в катки, а снежок засыплет весь этот дивный мир.

К фортелям своевольной ставропольской матушки-зимы я человек привычный. Но всё же решил задаться вопросом, чем грозят людям, посевам, дорогам и некоторым службам такие резкие перемены.

Как рассказали в краевом минсельхозе, если снег на полях есть, то озимым бояться, собственно говоря, нечего. Он оберегает посевы. Угроза наступает, как говорят агрономы, лишь когда температура в узле кущения озимых (это важно) достигает 16 градусов мороза. Так что пока повода для беспокойства у специалистов нет – в большинстве районов снег на полях лежит.

Первый замминистра ЖКХ СК Евгений Штепа рассказал, что ведомства готовились к наступлению холодов заранее, поэтому все работает в штатном режиме. А для оперативного реагирования на аварийные ситуации создана централизованная диспетчерская служба. При ухудшении погодных условий коммунальные службы переходят на усиленный режим работы. Создано 280 нештатных аварийно-спасательных формирований с личным составом более 2000 человек, укомплектованных почти тысячью единиц техники и всем необходимым оборудованием и инструментами. Работают круглосуточные дежурные смены. На особом контроле работа ресурсоснабжающих предприятий края, и прежде всего бесперебойное снабжение потребителей теплом, водой, электричеством и газом.

В краевом минздраве рассказали, что люди реагируют не на собственно перепады температуры, а на изменения атмосферного давления, так что метеозависимые чувствуют перемену погоды не хуже барометра. А давление стабильным быть не обещает, увы. Вырваться из плена метеозависимости невозможно, но облегчить себе жизнь просто необходимо. Как? Зная за собой такую особенность, нужно тщательно выполнять рекомендации своего лечащего врача. Общие рекомендации во избежание уличного травматизма таковы: при необходимости выхода из дома нужно выбирать нескользкую обувь на плоской подошве, внимательно смотреть под ноги и держаться подальше от домов.

В связи с ожидаемым большим количеством осадков в виде мокрого снега и перепадами температуры на дорогах Ставрополья возможна гололедица, являющаяся одной из причин повышения аварийности на дорогах. Поэтому Ставропольская ГИБДД рекомендует автолюбителям перед выездом тщательнее проверять техническое состояние транспорта и соблюдать скоростной режим движения, соответствующий конкретным дорожным условиям.

ГУ МЧС РФ по СК также предупреждает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями увеличивается вероятность происшествий, связанных со сбоями в работе общественного транспорта, жилищно-коммунальных служб, повреждением линий связи и электропередачи.

http://www.stapravda.ru/20161214/kak_kaprizy_stavropolskoy_pogody_otrazhayutsya_na_nas_98776.html