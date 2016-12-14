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14 декабря 2016 г.

Евгений Моисеев избран главой Железноводска

В среду в Железноводске прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города-курорта. Комиссию возглавил первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Иван Ковалев. В комиссию предварительно подали заявления три кандидата на должность главы города-курорта.

Проведя подробное собеседование с каждым из них, члены комиссии поставили наибольшее число баллов Евгению Моисееву. Затем на заседании Думы города-курорта был рассмотрен вопрос о замещении должности главы Железноводска. Единогласно городские законодатели проголосовали за кандидатуру Евгения Моисеева.

Поблагодарив депутатов Думы и членов комиссии за оказанное доверие, Евгений Моисеев принес присягу в качестве вновь избранного главы города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20161214/evgeniy_moiseev_izbran_glavoy_zheleznovodska_98824.html
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