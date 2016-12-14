Юрий Поляков: Вопль о здравом смысле
В коммунальных бедах многоэтажки Невинномысска обвинили котов
14 декабря 2016 г.

Движение в направлении Северной Осетии и Грузии закрыто до 19 декабря

Зимняя дорога

УГИБДД ГУ МВД России по краю распространила обращение к водителям большегрузных автомобилей, планирующих выехать в направлении Республики Северная Осетия-Алания и Грузии. 13 декабря в 20 часов 30 минут был закрыто движение большегрузов по автодороге А-161 «Владикавказ – Нижний Ларс» в обоих направлениях. Сегодня на границе с Грузией скопилось более 1000 единиц транзитного большегрузного транспорта в количестве более 1000 единиц.

До 19 декабря движение грузовиков не будет возобновлено. До более благоприятных погодных условий также закрыто движение большегрузов по автодороге «Бурон – Северный Портал – Роскский тоннель» на территории РСО Алания. Руководство госавтоинспекции обращается к участникам с просьбой: на ближайшее время о воздержаться от поездок в направлении Северной Осетии-Алании и Грузии, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161214/dvizhenie_v_napravlenii_severnoy_osetii_i_gruzii_zakryto_do_19_d_98814.html
Фотография к статье Движение в направлении Северной Осетии и Грузии закрыто до 19 декабря
Зимняя дорога
Зимняя дорога
Фото УГИБДД ГУ МВД России по СК
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?


Пассажирские перевозки
Движение в направлении Северной Осетии и Грузии закрыто до 19 декабря
В аэропорту Ставрополя взлетно-посадочную полосу реконструируют в 2018 году
Проезд в городском транспорте Ставрополя подорожает с Нового года
Ограничение движения в Новоалександровском районе Ставрополья сняты
Внимание! На дорогах Ставропольского края сильный боковой ветер
Происшествия
Житель Андроповского района забил до смерти знакомую кулаками и сапогом
В Ставрополе труп 54-летнего мужчины найден под многоэтажкой, где он жил
Пострадавшие от пожара жители Ессентуков встретят Новый год дома
В Новоалександровском районе ограничено движение автотранспорта
Мошенники под видом сотрудников Роспотребнадзора орудуют на Ставрополье

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!