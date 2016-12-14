Движение в направлении Северной Осетии и Грузии закрыто до 19 декабря

УГИБДД ГУ МВД России по краю распространила обращение к водителям большегрузных автомобилей, планирующих выехать в направлении Республики Северная Осетия-Алания и Грузии. 13 декабря в 20 часов 30 минут был закрыто движение большегрузов по автодороге А-161 «Владикавказ – Нижний Ларс» в обоих направлениях. Сегодня на границе с Грузией скопилось более 1000 единиц транзитного большегрузного транспорта в количестве более 1000 единиц.

До 19 декабря движение грузовиков не будет возобновлено. До более благоприятных погодных условий также закрыто движение большегрузов по автодороге «Бурон – Северный Портал – Роскский тоннель» на территории РСО Алания. Руководство госавтоинспекции обращается к участникам с просьбой: на ближайшее время о воздержаться от поездок в направлении Северной Осетии-Алании и Грузии, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161214/dvizhenie_v_napravlenii_severnoy_osetii_i_gruzii_zakryto_do_19_d_98814.html