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14 декабря 2016 г.

Детей Ставропольского края наградили за творческий подход в изучении своих прав

В День Конституции РФ в Ставрополе во Дворце культуры имени Ю.А. Гагарина прошла церемония награждения победителей конкурса «Имею право и обязан». Шестой ежегодный конкурс среди детей и подростков был организован министерством образования и молодежной политики СК и уполномоченным по правам ребенка. Среди участников (это ребята от 5 до 18 лет) жюри отобрало работы самых талантливых.

Всего было представлено 318 творческих изысканий из 168 общеобразовательных организаций в номинациях «Социальный плакат», «Фоторабота», «Видеоработа», «Исследовательская работа». Но только 24 призера увезли домой грамоты и подарки. В возрастной категории от пяти до девяти лет за рисунок «Имею право знать своих родителей и право на их заботу» победила Татьяна Гильд из Михайловска. В категории 10-13 лет первое место завоевал Роман Однокозов из станицы Галюгаевской Курского района, а рисунок «Хочу быть услышанным» Марии Сучковой из Ессентуков назван лучшим в возрастной категории 14-18 лет.

Эти картины можно было увидеть в холле Дворца культуры, а вот фрагменты  исследовательских работ зачитывались во время церемонии награждения. Ангелина Астсанкова из села Казинка убеждена, что государству нужны патриоты с активной гражданской позицией, а Анастасия Ульянова из Михайловска рассуждает о важности свободы слова. Приглашенные гости, уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае Алексей Селюков и начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей министерства образования и молодежной политики СК Ольга Пикалова, с удовольствием отметили серьезность и эрудированность подрастающего поколения.

Полина ВАКУЛЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161214/detey_stavropolskogo_kraya_nagradili_za_tvorcheskiy_podkhod_v_iz_98795.html
Фотография к статье Детей Ставропольского края наградили за творческий подход в изучении своих прав
Церемония награждения победителей конкурса «Имею право и обязан»
Церемония награждения победителей конкурса «Имею право и обязан»
Фото: Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина
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