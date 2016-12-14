Чужую шубу за 90 тысяч рублей прихватила жительница Ставрополя из гардероба

В полицию обратилась девушка, жительница Краснодара, и рассказала, что из гардероба одного из увеселительных заведений краевого центра украли ее норковую шубу. Любительницу чужих мехов быстро нашли. Молодая девушка рассказала, что свободно зашла в помещение гардероба, где вместе со своими вещами забрала и чужую шубу, а потом ушла. Сумма ущерба – более 90 тысяч рублей. Злоумышленница задержана под подписку о невыезде. Шуба возвращена владелице, рассказали в ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161214/chuzhuyu_shubu_za_90_tysyach_rubley_prikhvatila_zhitelnitsa_stav_98821.html