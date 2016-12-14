Сургучевские места Ставрополя: где родился и вырос писатель
Юрий Поляков: Вопль о здравом смысле
14 декабря 2016 г.

Чужую шубу за 90 тысяч рублей прихватила жительница Ставрополя из гардероба

В полицию обратилась девушка, жительница Краснодара, и рассказала, что из гардероба одного из увеселительных заведений краевого центра украли ее норковую шубу. Любительницу чужих мехов быстро нашли. Молодая девушка рассказала, что свободно зашла в помещение гардероба, где вместе со своими вещами забрала и чужую шубу, а потом ушла. Сумма ущерба – более 90 тысяч рублей. Злоумышленница задержана под подписку о невыезде. Шуба возвращена владелице, рассказали в ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161214/chuzhuyu_shubu_za_90_tysyach_rubley_prikhvatila_zhitelnitsa_stav_98821.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что у вас запланировано на новогодние каникулы?


Ставрополь
Ставропольский Дед Мороз со Снегурочкой отправятся в путешествие по краю
В Ставрополе судят автомошенника, похитившего более 300 млн рублей
Как стать ответственным родителем, обсудили специалисты в Ставрополе
АПК Ставропольского края делает ставку на науку
Чужую шубу за 90 тысяч рублей прихватила жительница Ставрополя из гардероба
Происшествия
Грабители-неудачники задержаны в Нефтекумском районе
Житель Андроповского района забил до смерти знакомую кулаками и сапогом
В Ставрополе труп 54-летнего мужчины найден под многоэтажкой, где он жил
Движение в направлении Северной Осетии и Грузии закрыто до 19 декабря
Пострадавшие от пожара жители Ессентуков встретят Новый год дома

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!