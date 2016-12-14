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14 декабря 2016 г.

Более тысячи жизней спасено сотрудниками ПАСС за год на Ставрополье

Более тысячи жизней спасено сотрудниками ПАСС за год на Ставрополье

14 декабря в Ставрополе Противопожарная и аварийно-спасательная служба края подвела итоги работы 2016 года. В финальном совещании приняли участие более сотни пожарных, спасателей, оперативных дежурных во всего края.

На встрече присутствовали представители правительства и Думы Ставропольского края, управления МЧС России по СК и министерства ЖКХ СК. Начальник ПАСС СК Геннадий Киселев рассказал о достижениях каждого филиала и структурного подразделения своей службы. Так, в уходящем году краевые пожарные расчеты совершили 3508 выездов на тушение пожаров, спасли 2385 человек. Неоднократно привлекались для проведения мероприятий по ликвидации последствий сильного дождя, града, ураганного ветра в крае и спасатели. Например, они приняли участие в восстановлении водовода в селе Балахоновское, в откачке воды из затопленных домовладений в станице Лысогорская и хуторе Веселом. В итоге – 1264 выезда на ликвидацию последствий ЧП и ДТП, 1020 спасенных людей, из которых 48 дети.

Еще одно направление работы ведомства – обучение населения гражданской обороне. За 2016 год в Учебно-методическом центре ПАСС СК подготовлены пять тысяч человек из числа руководящего состава органов местного самоуправления и различных организаций, 186 матроса-спасателя, 343 человека обучены пожарно-техническому минимуму .

– Мы успешно ввели в опытную эксплуатацию Систему-112, и до конца декабря Минком связи России планирует издать нормативный правовой акт о начале использования единого номера «112» на всей территории края, – рассказал Геннадий Киселев. – Теперь жители края будут своевременно получать необходимую помощь от экстренных оперативных служб, психологическую помощь, а также информацию по многим вопросам, касающимся безопасности их жизнедеятельности.

Традиционно по итогам года наградили лучших сотрудников. Ими признаны спасатели ПАСС СК – Владимир Кряжев и Евгений Кривцов из Ставрополя, Николай Михедов из Ессентуков. А также их коллеги – Александр Земцов из ПЧ №72 села Ростовановское и Артур Афанесян из ПЧ №24 станицы Суворовская. Они доказали свой профессионализм не только на работе, но и в профильных соревнованиях, за что были удостоены почетных кубков.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161214/bolee_tysyachi_zhizney_spaseno_sotrudnikami_pass_za_god_na_stavr_98818.html
Фотография к статье Более тысячи жизней спасено сотрудниками ПАСС за год на Ставрополье
Более тысячи жизней спасено сотрудниками ПАСС за год на Ставрополье
Более тысячи жизней спасено сотрудниками ПАСС за год на Ставрополье
Фото пресс-службы ПАСС СК
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