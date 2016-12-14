Более тысячи жизней спасено сотрудниками ПАСС за год на Ставрополье

14 декабря в Ставрополе Противопожарная и аварийно-спасательная служба края подвела итоги работы 2016 года. В финальном совещании приняли участие более сотни пожарных, спасателей, оперативных дежурных во всего края.

На встрече присутствовали представители правительства и Думы Ставропольского края, управления МЧС России по СК и министерства ЖКХ СК. Начальник ПАСС СК Геннадий Киселев рассказал о достижениях каждого филиала и структурного подразделения своей службы. Так, в уходящем году краевые пожарные расчеты совершили 3508 выездов на тушение пожаров, спасли 2385 человек. Неоднократно привлекались для проведения мероприятий по ликвидации последствий сильного дождя, града, ураганного ветра в крае и спасатели. Например, они приняли участие в восстановлении водовода в селе Балахоновское, в откачке воды из затопленных домовладений в станице Лысогорская и хуторе Веселом. В итоге – 1264 выезда на ликвидацию последствий ЧП и ДТП, 1020 спасенных людей, из которых 48 дети.

Еще одно направление работы ведомства – обучение населения гражданской обороне. За 2016 год в Учебно-методическом центре ПАСС СК подготовлены пять тысяч человек из числа руководящего состава органов местного самоуправления и различных организаций, 186 матроса-спасателя, 343 человека обучены пожарно-техническому минимуму .

– Мы успешно ввели в опытную эксплуатацию Систему-112, и до конца декабря Минком связи России планирует издать нормативный правовой акт о начале использования единого номера «112» на всей территории края, – рассказал Геннадий Киселев. – Теперь жители края будут своевременно получать необходимую помощь от экстренных оперативных служб, психологическую помощь, а также информацию по многим вопросам, касающимся безопасности их жизнедеятельности.

Традиционно по итогам года наградили лучших сотрудников. Ими признаны спасатели ПАСС СК – Владимир Кряжев и Евгений Кривцов из Ставрополя, Николай Михедов из Ессентуков. А также их коллеги – Александр Земцов из ПЧ №72 села Ростовановское и Артур Афанесян из ПЧ №24 станицы Суворовская. Они доказали свой профессионализм не только на работе, но и в профильных соревнованиях, за что были удостоены почетных кубков.

http://www.stapravda.ru/20161214/bolee_tysyachi_zhizney_spaseno_sotrudnikami_pass_za_god_na_stavr_98818.html