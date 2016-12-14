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14 декабря 2016 г.

Бизнес-идеи юных предпринимателей Ставрополья получили одобрения экспертов

Свои бизнес-проекты в Ставрополе представили школьники, студенты и молодые предприниматели из районов и городов края. Защита проходила в формате публичных выступлений. Самому маленькому участнику, Владиславу Смородину из станицы Зольской, всего 14 лет.

Жюри, которое оценивало конкурсантов, состояло из настоящих профессионалов. В него вошли представители краевого Фонда поддержки предпринимательства, Фонда микрофинансирования СМСП в СК, министерства экономического развития СК, министерства образования и молодежной политики края, Ставропольского государственного аграрного университета, а также действующие предприниматели. Проекты оценивались с точки зрения возможности практической реализации в современных условиях, степени проработанности и инновационности. Важными критериями стал и уровень востребованности бизнес-проекта и его социально – экономическая значимость.

Из ста заявок в финальный этап конкурса было отобрано 30 лучших, но только три были удостоены призовых мест. Первое присудили студенту второго курса Ставропольского государственного аграрного университета Владимиру Авакяну и его проекту  «Нутрия есть» (организация бизнеса по разведению нутрий). Второго места удостоен Ярослав Цветков из села Полтавского с проектом по производству строительного материала. Третье место отдали пятигорчанке Анне Пантелеевой с проектом «Здоровье детей в наших руках».

Отметим, конкурс проходил в рамках программы «Ты – предприниматель».

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161214/biznesidei_yunykh_predprinimateley_stavropolya_poluchili_odobren_98790.html
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