Ученые из Ставрополя знают как создать здоровые продукты
Юрий Поляков: Вопль о здравом смысле
14 декабря 2016 г.

АПК Ставропольского края делает ставку на науку

О научно-исследовательских и опытно конструкторских работах (НИОКР) шла речь на региональном совещании в минсельхозе края, сообщили в пресс-службе ведомства.

Научно-ориентированный подход – один из главных трендов в современном сельском хозяйстве. В 2016 году на эти цели из краевого бюджета выделено 40 млн рублей, больше, чем год назад. Работу по этому направлению специалисты минсельхоза ведут, в первую очередь, с учеными СНИИСХа, Прикумской опытно-селекционной станции, ВНИИОКа, Ставропольского государственного аграрного университета, а также с конструкторами региональных заводов сельскозозяйственного машиностроения. Проводятся опыты по внедрению в севооборот высокорентабельных культур: льна масличного, озимого рыжика, хлопчатника и других. Путем апробации будут выявлены самые эффективные агротехнологии по их выращиванию. Нулевая технология в растениеводстве – еще один пример разработок последних лет в рамках НИОКР. Ее применение позволяет местным аграриям получать стабильно высокие урожаи при снижении затрат на производство в полтора – два раза.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161214/apk_stavropolskogo_kraya_delaet_stavku_na_nauku_98805.html
Фотография к статье АПК Ставропольского края делает ставку на науку
Качественные семена – залог хорошего урожая
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что у вас запланировано на новогодние каникулы?


Сельское хозяйство
АПК Ставропольского края делает ставку на науку
Виноградники Ставрополья получат «паспорта»
Прокуратура Ставрополья оспорит в суде закон о земельных долях
На Ставрополье начались поставки зерноуборочных комбайнов «Ростсельмаш»
Зимовку скота в Кочубеевском районе намерены пройти без потерь
Ставрополь
Ставропольский Дед Мороз со Снегурочкой отправятся в путешествие по краю
В Ставрополе судят автомошенника, похитившего более 300 млн рублей
Как стать ответственным родителем, обсудили специалисты в Ставрополе
Чужую шубу за 90 тысяч рублей прихватила жительница Ставрополя из гардероба
Пишущих о спорте журналистов края наградили в Ставрополе

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!