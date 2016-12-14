АПК Ставропольского края делает ставку на науку

О научно-исследовательских и опытно конструкторских работах (НИОКР) шла речь на региональном совещании в минсельхозе края, сообщили в пресс-службе ведомства.

Научно-ориентированный подход – один из главных трендов в современном сельском хозяйстве. В 2016 году на эти цели из краевого бюджета выделено 40 млн рублей, больше, чем год назад. Работу по этому направлению специалисты минсельхоза ведут, в первую очередь, с учеными СНИИСХа, Прикумской опытно-селекционной станции, ВНИИОКа, Ставропольского государственного аграрного университета, а также с конструкторами региональных заводов сельскозозяйственного машиностроения. Проводятся опыты по внедрению в севооборот высокорентабельных культур: льна масличного, озимого рыжика, хлопчатника и других. Путем апробации будут выявлены самые эффективные агротехнологии по их выращиванию. Нулевая технология в растениеводстве – еще один пример разработок последних лет в рамках НИОКР. Ее применение позволяет местным аграриям получать стабильно высокие урожаи при снижении затрат на производство в полтора – два раза.

http://www.stapravda.ru/20161214/apk_stavropolskogo_kraya_delaet_stavku_na_nauku_98805.html