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13 декабря 2016 г.

Житель Невинномысска, опасаясь гнева жены, заявил об угоне своего автомобиля

Чрезмерная любовь к горячительным напиткам сыграла злую шутку с 45-летним жителем Невинномысска. В один прекрасный день мужчина упился до такого состояния, что забыл, где оставил свой автомобиль «Рено». Опасаясь праведного гнева жены, выпивоха сообщил благоверной, что машину… угнали. Естественно, женщина тут же послала супруга в полицию: писать заявление об угоне.

Вскоре обман раскрылся. Теперь гражданин, совершивший заведомо ложный донос о совершении преступления, будет отвечать за содеянное по закону. Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, забывчивому горожанину «светит» весьма суровое наказание – вплоть до двух лет лишения свободы.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161213/zhitel_nevinnomysska_opasayas_gneva_zheny_zayavil_ob_ugone_svoeg_98762.html
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