Юные ставропольцы получили первые паспорта в День конституции

В администрации Ставрополя состоялась традиционная торжественная церемония вручения первых паспортов 14-летним жителям Ставрополя, приуроченная к празднованию Дня Конституции. Ряды полноправных граждан Российской Федерации пополнили 15 учеников школ города, которые добились значительных успехов в учебе, науке, спорте и творчестве. Их главный в жизни документ со словами напутствия вручил лично глава города А. Джатдоев. Обращаясь к юным ставропольцам, он напомнил, что вместе с новыми правами они получают и новые обязанности, а будущее государства находится в их руках. Этот торжественный момент ребятам запомнится на всю жизнь. В этот день рядом с ними были самые близкие люди – мамы, папы, бабушки, которые радовались и поздравляли своих повзрослевших чад.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161213/yunye_stavropoltsy_poluchili_pervye_pasporta_v_den_konstitutsii_98728.html