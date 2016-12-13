В Москве подвели итоги II Всероссийского конкурса художественного творчества «Я рисую…». Его организаторы – Центр развития и поддержки социально-культурных инициатив «Территория АРТ» и Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. В числе победителей конкурса – юные живописцы из Невинномысска, воспитанники художественного отделения Детской школы искусств.

Восемь невинномысцев стали дипломантами престижного творческого состязания. Они представили на суд жюри работы, выполненные в различной технике – холодный батик, гуашь, гелевая ручка, цветные фломастеры. Еще одиннадцать наших земляков, как рассказали в администрации Невинномысска, получили дипломы за участие в конкурсе.

Всероссийский конкурс «Я рисую…» – проект для юных живописцев, направленный на создание наполненного яркими красками и безграничной фантазией художественного пространства.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161213/yunye_khudozhniki_nevinnomysska__v_chisle_pobediteley_vserossiys_98761.html