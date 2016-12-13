Возродить студенческие спартакиады решили в Ставропольском крае

Возродим студенческие спартакиады! / «Ставропольская правда» от 14 декабря 2016 г.

Прошло очередное заседание общественного совета при краевом минспорта. Председатель совета Виктор Криунов предложил утвердить план работы на будущий год, в котором отражены важнейшие вопросы деятельности краевого минспорта: продвижение комплекса ГТО, пропаганда здорового образа жизни и олимпийского движения. Министр Роман Марков попросил членов совета уделить повышенное внимание проблемам студенческого спорта и внес предложение о возрождении спартакиады вузов края. По горячим следам провели собрание и создали оргкомитет. Штаб по возрождению студенческих спартакиад возглавил завкафедрой Ставропольского государственного медицинского университета по физическому воспитанию и адаптивной физкультуре мастер спорта по баскетболу Илья Еремин.

http://www.stapravda.ru/20161213/vozrodit_studencheskie_spartakiady_reshili_v_stavropolskom_krae_98783.html